Extract Aktie
WKN DE: 938520 / ISIN: US3022581082
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24.09.2026 15:00:06
Europe’s biggest stainless steelmaker finds new way to extract critical metal
Outokumpu says its method to produce chrome used in jet engines could also help build western supply chain of critical metalsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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