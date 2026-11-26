Quest Holdings Aktie
WKN: 917973 / ISIN: GRS310313002
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26.11.2026 06:00:12
Europe’s costly quest for its own defence supply chain
First in a series on region’s quest for defence sovereignty examines the industry’s obsession with sourcing critical partsWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Markets
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