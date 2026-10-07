GAM Aktie

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WKN DE: A0YBKX / ISIN: CH0102659627

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08.10.2026 00:00:00

Europe’s HALO effect: Finding resilience after a tough geopolitical summer

Headlines over the summer were challenging for Europe. Hope for resolution in the US-Iran conflict peaked at the start of July, with oil prices falling close to USD 70 per barrel before rapid re-escalation took prices back above USD 100, reigniting inflation fears.Weiter zum vollständigen Artikel bei GAM Holding AG
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