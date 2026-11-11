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WKN: 889349 / ISIN: TH0375010012

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11.11.2026 06:05:22

Europe’s infrastructure dreams start to come true

The projects are expected to boost mobility and competitiveness but are facing rising costs, which are contributing to significant delaysWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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