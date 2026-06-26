Gap Aktie
WKN: 863533 / ISIN: US3647601083
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26.06.2026 20:53:33
Europe’s Reckoning: SpaceX’s Record IPO Exposes the Continent’s Space Gap
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Nachrichten zu Gap Inc.
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24.06.26
|S&P 500-Papier Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Gap von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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17.06.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Gap-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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10.06.26
|S&P 500-Wert Gap-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gap von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.06.26
|European engineering employers try to close big gender gap (Financial Times)
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03.06.26
|S&P 500-Titel Gap-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Gap von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 schlussendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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29.05.26
|Handel in New York: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
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29.05.26
|Börse New York: So bewegt sich der S&P 500 am Freitagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Gap Inc.
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Der heimische Aktienmarkt geriet am Freitag unter Druck. Auch deutsche Anleger trennten sich verstärkt von ihren Investments. In Fernost hatten die Bären das Kommando.