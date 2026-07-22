Randstad Aktie
WKN: 879309 / ISIN: NL0000379121
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23.07.2026 00:05:53
Europe's Stoxx 600 closes at two-week high; Randstad soars
Aerospace and defence stocks led sectoral gains, rising 2.6%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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Nachrichten zu Randstad Holding N.V.
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21.07.26
|Ausblick: Randstad informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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07.07.26
|Erste Schätzungen: Randstad vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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07.04.26
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10.02.26
|Ausblick: Randstad gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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27.01.26
|Erste Schätzungen: Randstad legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Randstad Holding N.V.
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