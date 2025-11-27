PUMA Aktie
WKN: 696960 / ISIN: DE0006969603
|
27.11.2025 22:50:30
Europe’s Stoxx 600 ends steady after multiple-session rally; Puma, Allfunds jump on takeover buzz
EUROPEAN shares ended largely steady on Thursday after three consecutive sessions of gains, driven by rising hopes of a US interest rate cut...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PUMA SEmehr Nachrichten
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
27.11.25
|Puma: Übernahme-Spekulationen treiben Aktie in die Höhe (Spiegel Online)
|
27.11.25
|AKTIE IM FOKUS 2: Übernahmespekulation entfacht bei Puma Kurssturm im Wasserglas (dpa-AFX)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Kreise: Fila-Mutter Anta könnte für Puma bieten - Übernahmespekulation nicht neu (dpa-AFX)
|
26.11.25