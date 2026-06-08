Middle East Aktie
ISIN: JO3129311010
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08.06.2026 10:05:32
Europe’s Stoxx 600 hits two-week low on Middle East escalation, AI jitters
EUROPE’S Stoxx 600 share index slid to a two-week low on Monday (June 8), weighed by escalating tensions in the Middle East...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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