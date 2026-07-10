Europris ASA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Europris ASA hat sich am 09.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf 1,50 NOK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Europris ASA 1,69 NOK je Aktie verdient.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,83 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,80 Milliarden NOK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 3,69 Milliarden NOK.

Für das Quartal hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,64 NOK gerechnet, wohingegen der Umsatz auf 3,77 Milliarden NOK geschätzt worden war.

Redaktion finanzen.at