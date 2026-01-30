|
30.01.2026 06:31:29
Europris ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Europris ASA präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Europris ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 NOK je Aktie gewesen.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,61 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 4,38 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.
Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,92 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 4,64 Milliarden NOK prognostiziert.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,97 NOK beziffert. Im Vorjahr hatten 5,15 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,88 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 12,63 Milliarden NOK im Vorjahr.
In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 5,15 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 14,92 Milliarden NOK gelegen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.