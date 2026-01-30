Europris ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Europris ASA präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Europris ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,61 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 4,38 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,92 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 4,64 Milliarden NOK prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,97 NOK beziffert. Im Vorjahr hatten 5,15 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,88 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 12,63 Milliarden NOK im Vorjahr.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 5,15 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 14,92 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at