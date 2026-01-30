30.01.2026 06:31:29

Europris ASA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Europris ASA präsentierte am 29.01.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Europris ASA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,83 NOK je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2,72 NOK je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,32 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,61 Milliarden NOK, während im Vorjahreszeitraum 4,38 Milliarden NOK ausgewiesen worden waren.

Auf das Quartal blickend hatten Analysten einen Gewinn von 2,92 NOK je Aktie sowie einen Umsatz 4,64 Milliarden NOK prognostiziert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,97 NOK beziffert. Im Vorjahr hatten 5,15 NOK je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 17,78 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 14,88 Milliarden NOK umgesetzt, gegenüber 12,63 Milliarden NOK im Vorjahr.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 5,15 NOK je Aktie sowie einem Umsatz von 14,92 Milliarden NOK gelegen.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

20:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19:47 Januar 2026: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
19:43 KW 5: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
30.01.26 Januar 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen