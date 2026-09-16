|
16.09.2026 11:58:40
Euroraum-Arbeitskosten im 2. Quartal um 3,1% über Vorjahr
DOW JONES--Das Wachstum der Arbeitskosten im Euroraum hat sich im zweiten Quartal 2026 etwas verlangsamt. Wie Eurostat mitteilte, lagen die Arbeitskosten um 3,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals, nachdem sie im ersten Quartal um 3,3 Prozent gestiegen waren. Die Lohnkosten erhöhte sich um 3,0 (erstes Quartal: 4,1) Prozent und die Lohnnebenkosten um 3,2 (4,2) Prozent. Die Arbeitskosten in der Industrie stiegen um 2,9 (3,2) Prozent, darunter die Löhne um 2,8 (3,4) Prozent. Im Dienstleistungssektor legten die Arbeitskosten um 3,0 (3,2) Prozent zu, darunter die Lohnkosten um 2,9 (3,3) Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 16, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!