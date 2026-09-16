16.09.2026 11:58:40

Euroraum-Arbeitskosten im 2. Quartal um 3,1% über Vorjahr

DOW JONES--Das Wachstum der Arbeitskosten im Euroraum hat sich im zweiten Quartal 2026 etwas verlangsamt. Wie Eurostat mitteilte, lagen die Arbeitskosten um 3,1 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals, nachdem sie im ersten Quartal um 3,3 Prozent gestiegen waren. Die Lohnkosten erhöhte sich um 3,0 (erstes Quartal: 4,1) Prozent und die Lohnnebenkosten um 3,2 (4,2) Prozent. Die Arbeitskosten in der Industrie stiegen um 2,9 (3,2) Prozent, darunter die Löhne um 2,8 (3,4) Prozent. Im Dienstleistungssektor legten die Arbeitskosten um 3,0 (3,2) Prozent zu, darunter die Lohnkosten um 2,9 (3,3) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

September 16, 2026 05:59 ET (09:59 GMT)

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