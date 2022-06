Euroraum-Arbeitskosten steigen im 1Q beschleunigt

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Anstieg der Arbeitskosten im Euroraum hat sich im ersten Quartal 2022 vor allem wegen höherer Lohnnebenkosten beschleunigt. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Arbeitskosten pro Stunde gegenüber dem Vorjahresquartal um 3,2 Prozent, nachdem sie im vierten Quartal um 1,9 Prozent angezogen hatten. Die Lohnkosten nahmen um 2,7 Prozent zu und die Lohnnebenkosten um 4,8 Prozent.

In der nicht-gewerblichen Wirtschaft erhöhten sich die Arbeitskosten um 2,6 Prozent und in der gewerblichen Wirtschaft um 3,5 Prozent - darunter in der Industrie um 2,6 Prozent, in der Bauwirtschaft um 3,0 Prozent und im Dienstleistungssektor um 4,0 Prozent.