Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt im März unerwartet

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Arbeitslosenquote im Euroraum ist im März überraschend gesunken, was die Befürchtungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wegen Zweitrundeneffekten der hohen Inflation über den Arbeitsmarkt verstärken dürfte. Laut Mitteilung von Eurostat sank die Quote auf 6,5 (Februar: 6,6) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine unveränderte Quote prognostiziert.

Die niedrige Arbeitslosigkeit ist ein Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch ist, was tendenziell höhere Lohnabschlüsse begünstigt und aus Arbeitnehmersicht einen Lohnausgleich der gestiegenen Lebenshaltungskosten erleichtert. Die EZB will verhindern, dass dieser Prozess seinerseits zu mehr Inflation führt.

