08.01.2026 11:24:41

Euroraum-Arbeitslosenquote sinkt unerwartet auf 6,3 Prozent

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit im Euroraum ist im November entgegen den Erwartungen zurückgegangen. Wie Eurostat mitteilte, lag die Quote nur noch bei 6,3 (Oktober: 6,4) Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten eine konstante Quote von 6,4 Prozent prognostiziert. Im November 2025 hatte die Quote bei 6,2 Prozent gelegen. Gemäß Schätzungen von Eurostat waren im November im Euroraum 10,937 Millionen Menschen arbeitslos, 71.000 weniger als im Oktober, aber 253.000 mehr als im November 2024.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/rio

(END) Dow Jones Newswires

January 08, 2026 05:24 ET (10:24 GMT)

