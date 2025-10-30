30.10.2025 11:06:42

Euroraum-BIP steigt im 3. Quartal um 0,2 Prozent

DOW JONES--Die Wirtschaft des Euroraums ist im dritten Quartal etwas stärker als erwartet gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, stieg das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,2 Prozent und lag um 1,3 Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Wachstumsraten von 0,1 und 1,2 Prozent prognostiziert. Für das zweite Quartal wurden Wachstumsraten von 0,1 und 1,5 Prozent bestätigt.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 30, 2025 06:07 ET (10:07 GMT)

