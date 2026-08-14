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14.08.2026 11:08:39
Euroraum-BIP steigt im zweiten Quartal um 0,4 Prozent
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Das Wirtschaftswachstum im Euroraum hat sich im zweiten Quartal 2026 wie erwartet verstärkt. Wie Eurostat in zweiter Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,4 Prozent und lag um 1,0 (erstes Quartal: 0,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahreszeitraums. Damit wurden die Ergebnisse der Vorabschätzung wie erwartet bestätigt.
Die deutsche Wachstumsrate wurde unverändert mit 0,2 Prozent angegeben. Die zweite Veröffentlichung des Statistischen Bundesamts (Destatis) steht am 25. August an.
Die Beschäftigung im Euroraum nahm gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent und auf Jahressicht um 0,5 (0,5) Prozent zu.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/apo
(END) Dow Jones Newswires
August 14, 2026 05:08 ET (09:08 GMT)
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