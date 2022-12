Euroraum-Erzeugerpreise sinken deutlicher als erwartet

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Preisdruck auf Produzentenebene hat im Euroraum im Oktober etwas deutlicher als erwartet abgenommen. Nach Mitteilung von Eurostat sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 2,9 Prozent und lagen um 30,8 (September: 41,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Es war der zweite Rückgang der Jahresteuerung in Folge. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang um nur 2,0 Prozent und eine Jahresrate von 31,7 Prozent prognostiziert.

Die Energieerzeugerpreise sanken auf Monatssicht um 6,9 Prozent. Die Erzeugerpreise von Vorleistungsgütern gingen um 0,2 Prozent zurück und die von Investitionsgütern um 0,3 Prozent. Zu Erhöhungen von Erzeugerpreisen in Monatssicht kam es dagegen bei Gebrauchsgütern (plus 0,5 Prozent) und bei Verbrauchsgütern (plus 1,1 Prozent). Die Erzeugerpreise in der Industrie ohne den Energiesektor stiegen um 0,5 Prozent.

December 02, 2022