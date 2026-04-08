08.04.2026 11:10:41

Euroraum-Erzeugerpreise sinken im Februar um 0,7 Prozent

DOW JONES--Die Wirtschaft des Euroraums ist vor Beginn des Iran-Kriegs aufgrund rückläufiger Energiepreise in Summe keinem Inflationsdruck von der Produzentenseite ausgesetzt gewesen. Wie Eurostat mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lagen um 3,0 (Januar: minus 2,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Unter den einzelnen Produktkategorien verzeichneten alleine die Energieerzeugerpreise ein Minus im Jahresabstand: Sie sanken um 11,7 (minus 8,9) Prozent. Ohne Energie stiegen die Erzeugerpreise dagegen um 1,0 (1,2) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/cln

(END) Dow Jones Newswires

April 08, 2026 05:11 ET (09:11 GMT)

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