|
08.04.2026 11:10:41
Euroraum-Erzeugerpreise sinken im Februar um 0,7 Prozent
DOW JONES--Die Wirtschaft des Euroraums ist vor Beginn des Iran-Kriegs aufgrund rückläufiger Energiepreise in Summe keinem Inflationsdruck von der Produzentenseite ausgesetzt gewesen. Wie Eurostat mitteilte, sanken die Erzeugerpreise gegenüber dem Vormonat um 0,7 Prozent und lagen um 3,0 (Januar: minus 2,0) Prozent unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Unter den einzelnen Produktkategorien verzeichneten alleine die Energieerzeugerpreise ein Minus im Jahresabstand: Sie sanken um 11,7 (minus 8,9) Prozent. Ohne Energie stiegen die Erzeugerpreise dagegen um 1,0 (1,2) Prozent.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cln
(END) Dow Jones Newswires
April 08, 2026 05:11 ET (09:11 GMT)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWaffenruhe im Nahost-Konflikt: ATX beendet Handel deutlich fester -- DAX schlussendlich stark - über 24.000-Punkten -- Asiens Börsen letztlich mit kräftigem Plus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Mittwoch mit Aufschlägen und auch der deutsche Leitindex legte deutlich zu. Die US-Börsen ziehen kräftig an. An den Börsen in Fernost ging es zur Wochenmitte steil nach oben.