15.12.2025 11:09:41

Euroraum-Industrieproduktion steigt im Oktober wie erwartet

DOW JONES--Die Industrieproduktion im Euroraum hat sich im Oktober in etwa wie erwartet entwickelt. Wie Eurostat mitteilte, stieg sie gegenüber dem Vormonat um 0,8 Prozent und lag um 2,0 (September: 1,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,8 und 1,5 Prozent prognostiziert. Alle Kategorien verzeichneten monatliche Zuwächse: Die Produktion von Vorleistungsgütern stieg um 0,3 Prozent, die von Investitionsgütern um 0,5 Prozent, die von langlebigen Konsumgütern um 2,0 Prozent und die von sonstigen Konsumgütern um 1,2 Prozent. Die Energieerzeugung erhöhte sich um 1,1 Prozent.

December 15, 2025 05:10 ET (10:10 GMT)

