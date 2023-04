Euroraum-Industrieproduktion steigt unerwartet deutlich

Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Industrieproduktion im Euroraum ist im Februar deutlicher als erwartet gestiegen. Laut Mitteilung von Eurostat nahm sie gegenüber dem Vormonat um 1,5 Prozent zu, während von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte einen Zuwachs von nur 0,6 Prozent prognostiziert hatten. Zudem wurde das vorläufig für Januar gemeldet Plus von 0,7 auf 1,0 Prozent revidiert. Das Niveau des Vorjahresmonats überstieg die Produktion im Februar um 2,0 (Januar: 0,9) Prozent.

Die Produktion von Investitionsgütern erhöhte sich um 2,2 Prozent, die von Verbrauchsgütern um 1,9 Prozent, die von Vorleistungsgütern sowie von Energie um jeweils 1,1 Prozent und von die von Gebrauchsgütern um 0,2 Prozent.

Unter den Mitgliedstaaten, für die Daten vorliegen, wurden die höchsten monatlichen Anstiege in Belgien (plus 6,1 Prozent), Luxemburg (plus 4,9 Prozent) und Griechenland (plus 4,8 Prozent) registriert. Die stärksten Rückgänge wurden in Slowenien (minus 3,6 Prozent), Finnland (minus 2,3 Prozent) und Portugal (minus 2,0 Prozent) beobachtet.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

April 13, 2023 05:00 ET (09:00 GMT)