Euroraum-Inflation im Dezember wie erwartet leicht rückläufig

Wie Eurostat mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent, aber lagen nur noch um 2,0 (November: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisanstieg um 0,2 Prozent und eine Jahresteuerungsrate von 2,0 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) erhöhten sich um 0,3 Prozent auf Monatssicht und stiegen um 2,3 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden war eine Teuerung von 2,3 Prozent.

Energie kostete 1,9 (minus 0,5) Prozent weniger als vor Jahresfrist. Lebensmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,6 (2,4) Prozent und Industriegüter ohne Energie um 0,4 (0,5) Prozent. Die Dienstleistungspreise stiegen im Jahresabstand um 3,4 (3,5) Prozent.

Von Hans Bentzien

DOW JONES