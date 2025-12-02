02.12.2025 11:10:41

Euroraum-Inflation nimmt im November leicht zu

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck im Euroraum hat im November entgegen den Erwartungen leicht zugenommen. Wie Eurostat mitteilte, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, aber lagen um 2,2 (Oktober: 2,1) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen monatlichen Preisrückgang um 0,3 Prozent und eine unveränderte Jahresteuerungsrate von 2,1 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) sanken um 0,4 Prozent auf Monatssicht und stiegen um 2,4 (2,4) Prozent auf Jahressicht. Erwartet worden waren Raten von minus 0,5 und plus 2,5 Prozent.

Energie kostete 0,5 (minus 0,9) Prozent weniger als vor Jahresfrist. Lebensmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,5 (2,5) Prozent und Industriegüter ohne Energie um 0,6 (0,6) Prozent. Die Dienstleistungspreise stiegen im Jahresabstand um 3,5 (3,4) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

December 02, 2025 05:11 ET (10:11 GMT)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX unsicher -- DAX legt zu -- Asiens Märkte schließen zurückhaltend
Während sich der heimische Aktienmarkt im Verlauf etwas verunsichert zeigt, kann der DAX am Dienstag Gewinne einfahren. Anleger in Fernost wagten sich derweil nicht recht aus ihrer Deckung.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

