Euroraum-Inflation sinkt im Oktober wie erwartet etwas

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Der Inflationsdruck im Euroraum hat im Oktober wie erwartet etwas abgenommen, wobei die Kerninflation entgegen den Prognosen nicht zurückging. Wie Eurostat in einer ersten Veröffentlichung mitteilte, stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen um 2,1 (September: 2,2) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 0,2 und 2,1 Prozent prognostiziert. Die Kernverbraucherpreise (ohne Energie, Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak) erhöhten sich um 0,3 und 2,4 (2,4) Prozent. Erwartet worden waren 0,3 und 2,3 Prozent.

Die Energiepreise sanken auf Jahressicht um 1,0 (September: minus 0,4) Prozent, und Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich um 2,5 (plus 3,0) Prozent. Die Güterpreise ohne Energie stiegen um 0,6 (plus 0,8) Prozent und die Dienstleistungspreise um 3,4 (plus 3,2) Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/apo

(END) Dow Jones Newswires

October 31, 2025 06:07 ET (10:07 GMT)