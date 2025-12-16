16.12.2025 10:06:40

Euroraum-PMI sinkt im Dezember unerwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Aktivität in der Privatwirtschaft des Euroraums ist im Dezember weniger stark als erwartet gewachsen. Der zusammengefasste Einkaufsmanagerindex (PMI) für die Produktion im verarbeitenden und nicht-verarbeitenden Gewerbe sank auf 51,9 (November: 52,8) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen eine Stagnation auf dem Vormonatsniveau prognostiziert. Ein Indexstand oberhalb von 50 Punkten deutet auf eine steigende Aktivität hin. Der PMI des verarbeitenden Gewerbes ging auf 49,2 (49,6) Punkte zurück. Erwartet worden war dagegen ein Anstieg auf 50,0. Der PMI des Dienstleistungssektors sank auf 52,6 (53,6) Punkte. Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang auf 53,4 erwartet.

Deutschlands Sammel-PMI sank auf 51,5 (52,4) und Frankreichs auf 50,1 (50,4) Punkte.

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/brb

(END) Dow Jones Newswires

December 16, 2025 04:07 ET (09:07 GMT)

