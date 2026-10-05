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05.10.2026 10:25:41
Euroraum: PMI steigt in finaler Berechnung wie erwartet
Laut den Umfrageergebnissen legten zum Ende des dritten Quartals sowohl das Produktionswachstum in der Industrie als auch die Geschäftstätigkeit im Servicesektor zu. Auch auf Länderebene ging es erstmals seit November in allen fünf von der Umfrage erfassten Eurozone-Ländern wieder gleichzeitig aufwärts. Wie so oft in den letzten Jahren war Spanien erneut Spitzenreiter, gefolgt von Irland. In Deutschland gewann der Aufschwung weiter an Fahrt und zählte zu den stärksten seit Anfang 2022. Italien und Frankreich vermeldeten derweil moderate Zuwächse.
Die Nachfrage nach Industrieerzeugnissen und Dienstleistungen zog weiter an. Das höchste Auftragsplus seit 41 Monaten schloss ein komplettes Quartal mit steigenden Neuaufträgen ab. Mit dazu beigetragen hat auch das Exportgeschäft, das sich so deutlich verbesserte wie seit über viereinhalb Jahren nicht mehr.
Die Geschäftsaussichten binnen Jahresfrist blieben unterdessen zwar positiv, der Optimismus war im historischen Vergleich jedoch gedämpft. Im Servicesektor sanken die Erwartungen leicht, im Verarbeitenden Gewerbe verbesserten sie sich auf ein Sieben-Monatshoch. Letztlich nahm der Preisdruck im September wieder zu, was der stärkere Anstieg der Ein- und Verkaufspreise zeigte, wenngleich beide Steigerungsraten niedriger ausfielen als zu ihren jüngsten Hochs im Mai. Die Hersteller waren bei den Teuerungsraten nach wie vor führend.
DJG/hab/uxd
Dow Jones Newswires
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