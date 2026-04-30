30.04.2026 11:09:42

Euroraum-Wirtschaft wächst im 1Q schwächer als erwartet

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Wirtschaft des Euroraums ist im ersten Quartal 2026 weniger stark als erwartet gewachsen. Wie Eurostat in einer ersten Schätzung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent und lag um 0,8 Prozent über dem Niveau des Vorjahresquartals. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Zuwachsraten von 0,2 und 0,9 Prozent prognostiziert. Im vierten Quartal war das BIP um 0,2 und 1,3 Prozent gewachsen.

Deutschlands BIP stieg um 0,3 Prozent, Frankreichs stagnierte, Italiens erhöhte sich um 0,2 Prozent und Spaniens um 0,6 Prozent.

Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 30, 2026 05:10 ET (09:10 GMT)

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