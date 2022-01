Euroraum-Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,3 Prozent

Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Wirtschaft in der Eurozone ist im vierten Quartal 2021 wie erwartet moderat gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) erhöhte sich zwischen Oktober und Dezember um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,3 Prozent vorausgesagt. Im dritten Quartal war die Wirtschaftsleistung um 2,3 Prozent gestiegen.

Im Jahresvergleich lag das BIP im vierten Quartal um 4,6 Prozent höher. Volkswirte hatten ein Plus von 4,7 Prozent erwartet. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um 3,9 Prozent gewachsen.

Die deutsche Wirtschaft ist im vierten Quartal um 0,7 Prozent gegenüber dem Vorquartal geschrumpft. Aber nicht überall in Europa hat die Wirtschaft Ende 2021 so stark unter coronabedingten Einschränkungen und gestörten Lieferketten gelitten wie in Deutschland.

Die französische Wirtschaft wuchs im vierten Quartal um 0,7 Prozent, und die spanische Wirtschaft legte sogar um 2,0 Prozent zu. Anders als in Ländern wie Deutschland und Österreich stieg die Zahl der Coronavirus-Infektionen in Spanien erst Anfang Dezember sprunghaft an, und die spanische Regierung ergriff daraufhin keine größeren Eindämmungsmaßnahmen.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 31, 2022 05:00 ET (10:00 GMT)