Euroraum-Wirtschaftsstimmung im Dezember leicht eingetrübt

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Dezember wie erwartet etwas eingetrübt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung (Esi) sank auf 96,7 (November: 97,1) Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Indexrückgang auf 96,7 gerechnet. Deutschlands Esi sank auf 90,1 (91,2) Punkte, Frankreichs auf 94,3 (95,2), Italiens auf 101,1 (101,7) und Spaniens auf 104,6 (105,1) Punkte.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone stieg auf minus 9,0 (minus 9,3) Punkte. Ökonomen hatten einen unveränderten Stand von minus 9,3 erwartet. Beim Verbrauchervertrauen für den gemeinsamen Währungsraum wurde ein Wert von minus 12,5 (minus 12,4) gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch den Prognosen von Volkswirten.

