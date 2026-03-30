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30.03.2026 11:15:40

Euroraum-Wirtschaftsstimmung trübt sich im März deutlich ein

Von Hans Bentzien

DOW JONES--Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im März deutlich eingetrübt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung (Esi) fiel auf 96,6 (Februar: 98,2) Punkte, den niedrigsten Stand seit September 2025. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 96,8 Zähler gerechnet.

Deutschlands Esi sank auf 92,9 (93,0), Frankreichs auf 93,8 (97,5), Italiens auf 100,7 (102,0) und Spaniens auf 103,7 (106,1) Punkte.

Die Zuversicht der Industrie in der Eurozone erhöhte sich unerwartet auf minus 7,0 (minus 7,2) Punkte. Ökonomen hatten dagegen einen Rückgang auf minus 8,0 erwartet. Für das Verbrauchervertrauen des gemeinsamen Währungsraums wurde ein Rückgang auf minus 16,3 (minus 12,2) Punkte gemeldet. Das entsprach der ersten Veröffentlichung und auch der Prognose von Volkswirten.

Link: https://economy-finance.ec.europa.eu/economic-forecast-and-surveys/business-and-consumer-surveys/latest-business-and-consumer-surveys_en

Kontakt zum Autor: hans.bentzien@dowjones.com

DJG/hab/uxd

(END) Dow Jones Newswires

March 30, 2026 05:15 ET (09:15 GMT)

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