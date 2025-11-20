Euroseas: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Euroseas hat am 18.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,95 USD erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Euroseas 56,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 5,10 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 54,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at