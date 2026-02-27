27.02.2026 06:31:29

Euroseas informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Euroseas lud am 25.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,79 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,49 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 57,4 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,65 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Euroseas einen Umsatz von 53,3 Millionen USD eingefahren.

Euroseas hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 19,72 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 16,20 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 227,87 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 212,90 Millionen USD umgesetzt.

