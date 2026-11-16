Eurosnack: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Eurosnack hat am 13.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,09 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,080 PLN erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Eurosnack mit einem Umsatz von insgesamt 47,0 Millionen PLN abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 44,0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren, um 6,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at