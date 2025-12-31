Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
|
31.12.2025 09:09:37
Eurostar restarts services in Channel tunnel amid continued risk of disruption
Passengers face delays day after power supply problem and broken down train halted services between UK and FranceEurostar passengers have been warned that continued delays and cancellations are possible on Wednesday despite the resumption of services after a power supply issue halted Channel tunnel train trips connecting London to the European mainland.Thousands of passengers in the busy run-up to the new year faced hours of delays after the train operator cancelled services between London, Paris, Amsterdam and Brussels on Tuesday because of an overhead power supply problem and a failed LeShuttle train. Continue reading...Weiter zum vollständigen Artikel bei TheGuardian
