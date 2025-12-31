Channel Holdings Aktie
WKN DE: A2PXTT / ISIN: US15915C1053
|
31.12.2025 10:55:07
Eurostar services return to normal after major Channel Tunnel disruption
The high-speed rail firm urged passengers to check before they travel as last-minute delays and cancellations are still possible.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!