|
17.09.2026 11:07:40
Eurostat revidiert Inflationsanstieg im August etwas nach unten
Von Hans Bentzien
DOW JONES--Die Inflation im Euroraum ist im August etwas weniger deutlich als erwartet gestiegen. Wie die Statistiker in zweiter Veröffentlichung mitteilte, erhöhten sich die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozent und lagen um 3,2 (Juli: 2,9) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Vorläufig war eine Teuerung von 3,3 Prozent gemeldet worden. Die Kernverbraucherpreise stiegen um 0,2 und 2,4 (2,5) Prozent. Das entsprach den Ergebnissen der Vorabschätzung.
Nahrungsmittel, Alkohol und Tabak verteuerten sich mit einer Jahresrate von 1,1 (1,2) Prozent und Energie um 14,3 (10,3) Prozent. Bei Industriegütern ohne Energie stieg die Teuerung auf 1,2 (0,9) Prozent, während sie bei Dienstleistungen auf 3,0 (3,3) Prozent sank.
Kontakt: hans.bentzien@dowjones.com
DJG/hab/cbr
-0-
(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires
September 17, 2026 05:08 ET (09:08 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed hebt Leitzinsen an: US-Börsen im Plus -- ATX und DAX gehen deutlich fester aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zogen am Donnerstag an. An der Wall Street sind steigende Kurse zu sehen. In Fernost waren die Börsen uneinheitlich unterwegs.