EurotechAz informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

EurotechAz hat am 19.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,01 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,790 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 25,15 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,2 Millionen EUR, während im Vorjahreszeitraum 16,1 Millionen EUR ausgewiesen worden waren.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,250 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei EurotechAz ein EPS von -1,010 EUR in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 6,34 Prozent auf 55,38 Millionen EUR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 59,13 Millionen EUR in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Verlust je Aktie von 0,221 EUR prognostiziert. Den Umsatz hatten die Experten bei 55,39 Millionen EUR erwartet.

Redaktion finanzen.at