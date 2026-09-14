EurotechAz vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

EurotechAz hat am 11.09.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,070 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 14,5 Millionen EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,2 Millionen EUR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at