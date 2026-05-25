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25.05.2026 06:31:29
Eurotel gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Eurotel lud am 22.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,72 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Eurotel ein EPS von 1,22 PLN je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 117,7 Millionen PLN ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 116,6 Millionen PLN in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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