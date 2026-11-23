Eurotel gab am 20.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 PLN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,670 PLN erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 139,9 Millionen PLN beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 104,6 Millionen PLN umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at