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WKN DE: A3EVYK / ISIN: AT000000ETS9

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Erlöse gestiegen 22.07.2026 09:38:00

EuroTeleSites steigerte Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal - Aktie legt zu

EuroTeleSites steigerte Umsatz und Ergebnis im zweiten Quartal - Aktie legt zu

Die von A1 abgespaltene Sendemastenfirma EuroTelesites hat ihre Verkaufserlöse heuer im zweiten Quartal gesteigert.

Gegenüber dem Vergleichszeitraum habe sich der Umsatz von EuroTeleSites um 8,4 Prozent auf 75,9 Mio. Euro erhöht, wie das Unternehmen Dienstagabend bekanntgab. Ohne den nicht wiederkehrenden Umsatzeffekt von rund 2,4 Mio. Euro im Zusammenhang mit dem Abschluss von Kundenprojekten habe das bereinigte Umsatzplus 5,0 Prozent bzw. 3,5 Mio. Euro betragen.

Der Umsatz mit Drittmietern sei um 32,5 Prozent gestiegen. Der bereinigte Betriebsgewinn vor Abschreibungen und Amortisationen nach Abzug der Leasingkosten (EBITDAaL) legte den Angaben zufolge um 5,6 Prozent oder 2,2 Mio. Euro auf 41,6 Mio. Euro zu, was auf höhere Umsätze zurückzuführen und teilweise durch höhere Wartungskosten und höhere "Leases" kompensiert worden sei. Das habe zu einer bereinigten EBITDAaL-Marge von 56,6 Prozent zum Ende des zweiten Quartals geführt.

Ausblick bestätigt

Für das gesamte Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management mit einem Umsatzwachstum von etwa 4 bis 5 Prozent. Der positive Cashflow werde weiterhin für den Schuldenabbau verwendet, hier profitiert das Unternehmen laut Eigenangaben zunehmend von den verbesserten Zinsbedingungen und den daraus resultierenden niedrigeren Finanzierungskosten. "Die Unternehmensleitung bekräftigt ihren strategischen Kurs und ist der Ansicht, dass das Unternehmen gut aufgestellt ist, um seine Wachstums- und Finanzziele für 2026 zu erreichen", hieß es in der Mitteilung.

EuroTeleSites baue ihre Infrastruktur weiter aus, um die 5G-Abdeckung insbesondere in Österreich zu verbessern. Die Initiative umfasse "ein überdurchschnittlich umfangreiches Bauprogramm für die kommenden Jahre, das zusätzliche Sendeanlagen für den Anchor Tenant bereitstellt und die Konnektivität für Endkunden verbessert". Insgesamt sei die Errichtung von mehr als 400 Standorten geplant.

Die Aktie von EuroTeleSites gewinnt im Handel in Wien zeitweise 0,92 Prozent auf 4,40 Euro.

kre

ISIN AT000000ETS9 WEB https://eurotelesites.com/

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