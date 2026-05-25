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25.05.2026 06:31:29
Eurotex Industries Exports informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Eurotex Industries Exports präsentierte am 22.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,06 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eurotex Industries Exports ein EPS von 1,90 INR in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig standen 0,1 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 98,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Eurotex Industries Exports 5,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,910 INR. Im Vorjahr waren -1,990 INR je Aktie erzielt worden.
Mit einem Umsatz von 1,08 Millionen INR, gegenüber 11,56 Millionen INR im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 90,66 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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