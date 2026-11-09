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09.11.2026 06:31:29
Eurotex Industries Exports: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Eurotex Industries Exports hat am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 1,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 INR je Aktie erwirtschaftet worden.
Mit einem Umsatz von 0,2 Millionen INR, gegenüber 0,4 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 63,41 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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