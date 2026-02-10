Eurotex Industries Exports: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Eurotex Industries Exports hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -1,18 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Eurotex Industries Exports ein EPS von -0,880 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 0,2 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at