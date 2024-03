Eurotunnel (Groupe Eurotunnel Provenant Regroupement) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Eurotunnel (Groupe Eurotunnel Provenant Regroupement) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.02.2024 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2023 abgelaufen war.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 423,0 Millionen EUR – eine Minderung von 24,83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 562,7 Millionen EUR eingefahren.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,83 Milliarden EUR gegenüber 1,61 Milliarden EUR im Vorjahr ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,566 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 1,83 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at