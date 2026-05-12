BB Liquidatin a Aktie
WKN: 924821 / ISIN: US0936791088
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12.05.2026 11:07:20
Eurovision 2026: Politics collide with a blockbuster show
Controversy over Israel's participation and boycotts unprecedented in scale are already weighing on the Eurovision Song Contest before it even kicks off in Vienna.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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