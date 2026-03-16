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Deutsche Lufthansa Aktie

Deutsche Lufthansa für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 910979 / ISIN: US2515613048

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16.03.2026 13:16:40

Eurowings-Piloten segnen Arbeitskampf in Urabstimmung der VC ab

DOW JONES--Die Piloten der Lufthansa-Tochter Eurowings haben ihrer Gewerkschaft ein Mandat für einen möglichen Arbeitskampf gegeben. An einer Urabstimmung der Vereinigung Cockpit (VC) nahmen 82 Prozent der bei der Airline beschäftigten Mitglieder teil, 94 Prozent davon stimmten mit "Ja", wie die Gewerkschaft mitteilte. Das erforderliche Quorum wurde damit deutlich überschritten. Zuvor waren die Verhandlungen für einen Tarifvertrag zur betrieblichen Altersvorsorge bei der Regionalfluggesellschaft gescheitert.

"Wir bleiben jederzeit zu konstruktiven Gesprächen bereit, erwarten dafür aber ein ernsthaftes Entgegenkommen der Arbeitgeberseite", sagte VC-Präsident Andreas Pinheiro laut der Mitteilung.

Über das weitere Vorgehen werde die Gewerkschaft zeitnah informieren.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/rio

(END) Dow Jones Newswires

March 16, 2026 08:17 ET (12:17 GMT)

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