Eurozone-Arbeitslosenquote im Oktober stabil bei 6,4 Prozent

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im Oktober stabil entwickelt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 6,4 Prozent. Für September wurde die Arbeitslosenquote auf 6,4 (zunächst: 6,3) Prozent revidiert. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine Quote von 6,3 Prozent prognostiziert. Im Juli hatte die Quote mit 6,2 Prozent ein Rekordtief markiert.

In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 6,0 (Vormonat: 6,0) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im Oktober in der Eurozone 11,033 Millionen Menschen und in der gesamten EU 13,351 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.

