Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Dezember auf Rekordtief

DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Dezember auf ein Rekordtief gesunken. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Arbeitslosenquote auf 6,2 Prozent, nachdem sie im November bei 6,3 Prozent gelegen hatte. Zuletzt hatte die Quote im Juli 2025 auf dem Rekordtief von 6,2 Prozent gelegen. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten für Dezember eine Quote von 6,3 Prozent prognostiziert.

In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 5,9 (Vormonat: 5,9) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im Dezember in der Eurozone 10,792 Millionen Menschen und in der gesamten EU 13,043 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.

