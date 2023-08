Eurozone-Arbeitslosenquote sinkt im Juni auf neues Rekordtief

LUXEMBURG (Dow Jones)--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist auf ein neues Rekordtief gesunken. Die europäische Statistikbehörde ermittelte für Juni eine Quote von 6,4 Prozent. Das bisherige Rekordtief lag bei 6,5 Prozent. Zugleich wurde für Mai und April die Arbeitslosenquote auf gleichfalls 6,4 (bisher: 6,5) Prozent nach unten revidiert. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten auf der Basis des alten Mai-Werts eine konstante Quote von 6,5 Prozent prognostiziert.

Die niedrige Arbeitslosigkeit könnte die Befürchtungen der Europäischen Zentralbank (EZB) wegen Zweitrundeneffekten der hohen Inflation über den Arbeitsmarkt verstärken. Sie ist ein Anzeichen dafür, dass die Nachfrage nach Arbeitskräften hoch ist, was tendenziell höhere Lohnabschlüsse begünstigt und aus Arbeitnehmersicht einen Lohnausgleich der gestiegenen Lebenshaltungskosten erleichtert.

August 01, 2023 05:00 ET (09:00 GMT)