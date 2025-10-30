|
Eurozone-Arbeitslosenquote verharrt im September bei 6,3 Prozent
DOW JONES--Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone hat sich im September stabil entwickelt. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem Vormonatsniveau von 6,3 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten eine stabile Quote von 6,3 Prozent prognostiziert. im Juli hatte die Quote mit 6,2 Prozent ein Rekordtief markiert.
In der gesamten EU-27 betrug die Arbeitslosenquote 6,0 (Vormonat: 6,0) Prozent. Nach Schätzungen von Eurostat waren im September in der Eurozone 11,003 Millionen Menschen und in der gesamten EU 13,246 Millionen Menschen arbeitslos. Bei den Eurostat-Zahlen handelt es sich um saisonbereinigte Daten, die gemäß den Kriterien der International Labour Organization (ILO) ermittelt werden.
